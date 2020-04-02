В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса

Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу



В Усть-Илимском районе природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства. Установлено, что юридическому лицу в аренду для заготовки древесины был предоставлен лесной участок площадью 92 тыс. га, в состав которого входят 73 тыс. га защитных лесов.



Согласно нормам лесного законодательства, проведение сплошных рубок защитного леса не допускается - эта категория лесов является особо ценной.



- В целях предотвращения незаконной деятельности природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об ограничении использования арендованного участка путем запрета на заготовку древесины в защитных лесах. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

