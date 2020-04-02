В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку

За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика



Экипаж ДПС Иркутска в составе лейтенанта полиции Эльнура Аббаслы и рядового полиции Дмитрия Похомова помогли женщине доставить её несовершеннолетнего сына в больницу.



23 марта к сотрудникам Госавтоинспекции, несущим службу на одном из постов в Куйбышевском районе, обратилась встревоженная женщина. Она пояснила, что её ребёнок болен диабетом первой степени и ему срочно необходима помощь медиков. По словам матери, он резко стал терять сознание.



Полицейские посадили маму, бабушку и мальчика в патрульный автомобиль и выдвинулись в медицинское учреждение. Учитывая опасность в промедлении, а также расстояние до ближайшей больницы, патрульный экипаж с применением проблесковых маяков и звуковой сирены проследовал в городскую детскую клиническую больницу, где 12-летнему мальчику врачи оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.



Мама ребёнка поблагодарила сотрудников ДПС за своевременно оказанную помощь, а также пожелала им спокойной службы и вежливых водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

