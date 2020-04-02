В Иркутской области почтальон присвоила себе пенсию

Она подделала платёжные поручения



В Бодайбо Иркутской области утверждено обвинительное заключение в отношении работницы филиала «Почта России» по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).



Во второй половине февраля 2020 года почтальон в одном из посёлков Бодайбинского района после получения денег от начальника отделения поселковой почты России на выдачу пенсий, подделала два платежных поручения. Далее деньги, причитающиеся одному из пенсионеров на общую сумму 42 717 рублей, она оставила себе.



В рамках расследования обвиняемая полностью признала свою вину, причинённый имущественный вред в размере 42717 рублей возместила потерпевшему.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



