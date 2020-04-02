В Иркутской области предупреждают о мошенниках на фоне коронавируса

Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции



В условиях мер, принятых по ограничению распространения коронавирусной инфекции и введению режима самоизоляции граждан, мошенники изобретают новые способы обмана.



Чаще всего они связаны с получением разных видов выплат и компенсаций от государства, якобы связанных с тем, что в период режима самоизоляции граждане вынуждены оставаться дома. И особенно это касается пожилых людей, которым аферисты могут сообщить о необходимости купить дорогое чудо-лекарство, которое может вылечить от инфекции, положенной социальной либо компенсационной выплате или надбавке к пенсии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



