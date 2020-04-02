Двух жителей Иркутской области оштрафовали на нарушение режима самоизоляции

Граждане приехали из-за рубежа



Двух человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области, сообщает управления Роспотребнадзора.



- На основании поступивших материалов из органов полиции управлением составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа. Двое граждан привлечены к административной ответственности. На рассмотрении находятся 36 материалов, - говорится в сообщении.



Контроль режима самоизоляции граждан на дому ведут сотрудники полиции. Нарушение режима самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.

