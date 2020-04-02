Граждане приехали из-за рубежа
Двух человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области, сообщает управления Роспотребнадзора.
- На основании поступивших материалов из органов полиции управлением составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа. Двое граждан привлечены к административной ответственности. На рассмотрении находятся 36 материалов, - говорится в сообщении.
Контроль режима самоизоляции граждан на дому ведут сотрудники полиции. Нарушение режима самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.
Двух жителей Иркутской области оштрафовали на нарушение режима самоизоляции
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В отдел полиции доставили возможного убийцу
Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции
Граждане приехали из-за рубежа
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
Гараж загорелся из-за печки
Их удалось найти по отпечаткам пальцев
Полицейские будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и привлекать к ответственности, заявили в МВД по Бурятии
Число больных за сутки выросло сразу на пять человек
Пламя потушили росгвардейцы и очевидец
Об этом просят главы районов
Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах
Ещё у двух человек есть подозрение на коронавирус
Жильцы эвакуировались самостоятельно
Уголовное дело передано в суд