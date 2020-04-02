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Двух жителей Иркутской области оштрафовали на нарушение режима самоизоляции

Двух жителей Иркутской области оштрафовали на нарушение режима самоизоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Граждане приехали из-за рубежа

Двух человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области, сообщает управления Роспотребнадзора.

- На основании поступивших материалов из органов полиции управлением составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа. Двое граждан привлечены к административной ответственности. На рассмотрении находятся 36 материалов, - говорится в сообщении.

Контроль режима самоизоляции граждан на дому ведут сотрудники полиции. Нарушение режима самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.
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