Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
В производстве следователей Иркутска находится уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества.
По версии следствия, с 2017 по август 2019 года в Иркутске на улице Горького, 31 «Б» оказывал услуги салон красоты «Luxury Woman». Своим клиентам сотрудники предлагали приобрести абонемент на косметологические услугу, оформив кредит, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
С августа 2019 года салон красоты закрылся и съехал из арендуемого посещения, не выполнив своих обязательств в полном объеме. В настоящее время известно о порядка 50 гражданах, пострадавших от действий сотрудников салона. Ущерб, причинённый иркутянам, превышает три миллиона рублей.
Граждан, ставших жертвами мошенничества со стороны салона красоты «Luxury Woman», полиция просит обращаться по телефонам (3952) 24-24-66 или 28-09-31.
МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
Происшествия, Фото:
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