Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
За прошедшие сутки обнаружено три лесных пожара в Кяхтинском и Кижингинском районах Бурятии на площади 21 га.
Лесные пожары в Кижингинском районе, возникшие из-за палов сухой травы местных жителей, ликвидированы. В их тушении было задействовано 15 человек из числа лесной охраны, лесопользователей и 2 единицы лесопожарной техники.
По состоянию на утро 2 апреля, продолжается тушение лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 15 га.
Причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнём. На тушении задействовано 97 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 17 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
В Бурятии появились первые лесные пожары
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