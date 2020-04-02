 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

В Бурятии появились первые лесные пожары

В Бурятии появились первые лесные пожары
Происшествия, 
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе

За прошедшие сутки обнаружено три лесных пожара в Кяхтинском и Кижингинском районах Бурятии на площади 21 га.

Лесные пожары в Кижингинском районе, возникшие из-за палов сухой травы местных жителей, ликвидированы. В их тушении было задействовано 15 человек из числа лесной охраны, лесопользователей и 2 единицы лесопожарной техники.

По состоянию на утро 2 апреля, продолжается тушение лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 15 га.

Причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнём. На тушении задействовано 97 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 17 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
Происшествия, 02.04.2020
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
В Бурятии появились первые лесные пожары
В Бурятии появились первые лесные пожары
Происшествия, 02.04.2020
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
В Бурятии нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы
В Бурятии нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы
Происшествия, 02.04.2020
Полицейские будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и привлекать к ответственности
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 02.04.2020
Число больных за сутки выросло сразу на пять человек
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Происшествия, 02.04.2020
Пламя потушили росгвардейцы и очевидец
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Происшествия, 02.04.2020
Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
Происшествия, 02.04.2020
Ещё у двух человек есть подозрение на коронавирус
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
Происшествия, 02.04.2020
Жильцы эвакуировались самостоятельно
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
Происшествия, 01.04.2020
Пожилая женщина, доверившись незнакомкам, отдала 116 тысяч рублей
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Происшествия, 01.04.2020
Закладки он нашёл около парка культуры и отдыха и в подъезде

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^