В Бурятии появились первые лесные пожары

Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе



За прошедшие сутки обнаружено три лесных пожара в Кяхтинском и Кижингинском районах Бурятии на площади 21 га.



Лесные пожары в Кижингинском районе, возникшие из-за палов сухой травы местных жителей, ликвидированы. В их тушении было задействовано 15 человек из числа лесной охраны, лесопользователей и 2 единицы лесопожарной техники.



По состоянию на утро 2 апреля, продолжается тушение лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 15 га.



Причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнём. На тушении задействовано 97 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 17 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



