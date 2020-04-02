Пламя потушили росгвардейцы и очевидец
В посёлке Заиграево очевидец сообщил о возгорании забора. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии и совместно с очевидцем потушили пламя, не дав ему распространиться на большую площадь.
Мужчина описал внешность поджигателя, росгвардейцы задержали его неподалёку от места возгорания.
Задержанного, 27-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что забор он поджег умышленно, из чувства личной неприязни к собственнику домовладения.
По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
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