Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни

Пламя потушили росгвардейцы и очевидец



В посёлке Заиграево очевидец сообщил о возгорании забора. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии и совместно с очевидцем потушили пламя, не дав ему распространиться на большую площадь.



Мужчина описал внешность поджигателя, росгвардейцы задержали его неподалёку от места возгорания.



Задержанного, 27-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что забор он поджег умышленно, из чувства личной неприязни к собственнику домовладения.



По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



