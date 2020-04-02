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Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты

Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах

В полицию Кабанского района Бурятии поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Мужчина потерял банковскую карту, а позже, проверяя сообщения на смартфоне, он обнаружил, что украдены пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее не судимого 52-летнего жителя посёлка Селенгинский.

Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчета, совершил покупки в различных магазинах. В содеянном мужчина раскаялся, и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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