Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах
В полицию Кабанского района Бурятии поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Мужчина потерял банковскую карту, а позже, проверяя сообщения на смартфоне, он обнаружил, что украдены пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее не судимого 52-летнего жителя посёлка Селенгинский.
Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчета, совершил покупки в различных магазинах. В содеянном мужчина раскаялся, и обязался возместить причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Происшествия, Фото:
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