Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты

Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах



В полицию Кабанского района Бурятии поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Мужчина потерял банковскую карту, а позже, проверяя сообщения на смартфоне, он обнаружил, что украдены пять тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее не судимого 52-летнего жителя посёлка Селенгинский.



Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчета, совершил покупки в различных магазинах. В содеянном мужчина раскаялся, и обязался возместить причиненный ущерб.



Возбуждено уголовное дело ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

