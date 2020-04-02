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Жителя Иркутской области убили за постоянные избиения отчима

Жителя Иркутской области убили за постоянные избиения отчима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих братчан. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и укрывательстве преступления.

По версии следствия, в октябре 2018 года двое жителей Братского района вывезли односельчанина в район карьера вблизи села Кобляково, где жестоко избили его. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

После расправы мужчины решили замести следы. Для этого за помощью они обратились к своему знакомому, который помог им закопать тело и скрыть орудие преступления.

- Подозреваемые в убийстве были задержаны в июле 2019 года сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались жители Братского района в возрасте 24, 36 и 37 лет, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

На допросе они пояснили, что пошли на преступление из-за того, что убитый постоянно избивал своего пожилого отчима.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

убийство
 
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