Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих братчан. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и укрывательстве преступления.
По версии следствия, в октябре 2018 года двое жителей Братского района вывезли односельчанина в район карьера вблизи села Кобляково, где жестоко избили его. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.
После расправы мужчины решили замести следы. Для этого за помощью они обратились к своему знакомому, который помог им закопать тело и скрыть орудие преступления.
- Подозреваемые в убийстве были задержаны в июле 2019 года сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались жители Братского района в возрасте 24, 36 и 37 лет, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
На допросе они пояснили, что пошли на преступление из-за того, что убитый постоянно избивал своего пожилого отчима.
Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
Жителя Иркутской области убили за постоянные избиения отчима
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки умерли семь человек
Пожилая женщина, доверившись незнакомкам, отдала 116 тысяч рублей
Закладки он нашёл около парка культуры и отдыха и в подъезде
Мужчина был госпитализирован в больницу
Ей грозит лишение свободы до 7 лет
Мужчина с такой силой бил малыша ведром, что оно сломалось
Нарушителей штрафуют на две тысячи рублей
В республике два очага по коронавирусу
Круг контактных лиц ежечасно меняется
В случае неоплаты суд мог заменить штраф более строгим наказанием
Водитель «Тойоты» был пьян
Профилактические работы надо провести до начала особого противопожарного режима
Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья больных коронавирусом, лежащих в реанимации
В Бурятии появилось ещё трое детей с первичным положительным анализом на коронавирус
Пожилая женщина оформила два кредита для оплаты различных услуг, якобы необходимых для получения денег