Жителя Иркутской области убили за постоянные избиения отчима

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих братчан. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и укрывательстве преступления.



По версии следствия, в октябре 2018 года двое жителей Братского района вывезли односельчанина в район карьера вблизи села Кобляково, где жестоко избили его. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.



После расправы мужчины решили замести следы. Для этого за помощью они обратились к своему знакомому, который помог им закопать тело и скрыть орудие преступления.



- Подозреваемые в убийстве были задержаны в июле 2019 года сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались жители Братского района в возрасте 24, 36 и 37 лет, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



На допросе они пояснили, что пошли на преступление из-за того, что убитый постоянно избивал своего пожилого отчима.



Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.



