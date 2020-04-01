За сутки умерли семь человек
За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Всего в России зафиксировано 2777 случаев коронавируса в 75 регионах
Наибольшее количество случаев в Москве, где появилось 267 новых больных.
За сутки умерли семь человек. За весь период в стране 24 летальных случая.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия, где пока 25 больных, поднялась на пятое место в России по количеству заболевших.
В России 440 новых случаев заражения коронавирусом
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