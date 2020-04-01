В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи

Пожилая женщина, доверившись незнакомкам, отдала 116 тысяч рублей



Накануне в отделение полиции Байкальска поступило заявление от 83-летней местной жительницы о том, что неизвестные завладели её деньгами в сумме 116 тысяч рублей.



Пенсионерка пояснила, что днём ранее на автобусной остановке к ней подошла незнакомая женщина, спросила, где находится аптека, а затем сказала, что на бабушке «порча» и она может её снять. В этот момент к ним подошла другая женщина, как предполагают полицейские – сообщница, и поблагодарила незнакомку за помощь, за снятие «порчи». Поверив мошеннице, байкальчанка пригласила её к себе домой для проведения обряда. В квартире аферистка сказала, что порча на деньгах, то есть на сбережениях хозяйки. По просьбе мошенницы пожилая женщина достала из шкафа свои сбережения, 116 тысяч рублей и отдала их аферистке для проведения обряда. Та сделала вид, что завернула деньги в газету, отдала свёрток хозяйке, указав положить его под матрац, и ушла. На следующий день, обнаружив, что в газете денег нет, бабушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.



В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленниц.



В совершении данного преступления подозреваются две женщины, 30-40 лет, рост 175-180 см., одна худощавого телосложения, вторая – полного. Женщина худощавого телосложения была одета в пальто бежевого цвета в клетку и светлую шапку, вторая - в синий пуховик и светлую шапку.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», - сообщает отдел МВД России по Слюдянскому району.

