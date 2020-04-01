Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм

Закладки он нашёл около парка культуры и отдыха и в подъезде



В Бодайбо в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).



Установлено, что в декабре прошлого года мужчина через Телеграм приобрел экстази в крупном размере и масло каннабиса в значительном размере. Далее по полученным смс-сообщениям он нашёл наркотики в закладках около парка культуры и отдыха, а также в подъезде одного из жилых домов.



Наркотические средства мужчина хранил и перевёз на территорию горно-обогатительного комбината «Высочайший», где 17 декабря его действия пресекла служба безопасности комбината и полицейские.



В настоящее время уголовное дело направлено в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

