В Иркутске пьяный пенсионер сбил сотрудника автомойки

Мужчина был госпитализирован в больницу
Около 11 часов при въезде в бокс автомоечного комплекса в Иркутске 65-летний водитель «Шевроле Круз» наехал на одного из сотрудников. В результате инцидента 31-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что пенсионер, управлявший иномаркой, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
По данному факту назначено проведение проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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