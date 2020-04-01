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В Забайкалье поймали трёх поджигателей травы

В Забайкалье поймали трёх поджигателей травы
Происшествия, 
Нарушителей штрафуют на две тысячи рублей

В Улетовском районе Забайкальского края установили мужчину, который поджигал сухую траву. Это уже третий поджигатель, наказанный за прошедшие два дня.

28 марта он поджёг траву в 100 метрах от станции Голубичной. Огонь перешел на лес и уничтожил растительность на площади в 100 квадратных метров.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. Продолжается проверка на его причастность к лесным пожарам, произошедшим в прошлом году.

Сжигание травы и мусора является нарушением требования пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Поджог
 
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