В Забайкалье поймали трёх поджигателей травы

Нарушителей штрафуют на две тысячи рублей
В Улетовском районе Забайкальского края установили мужчину, который поджигал сухую траву. Это уже третий поджигатель, наказанный за прошедшие два дня.
28 марта он поджёг траву в 100 метрах от станции Голубичной. Огонь перешел на лес и уничтожил растительность на площади в 100 квадратных метров.
Нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. Продолжается проверка на его причастность к лесным пожарам, произошедшим в прошлом году.
Сжигание травы и мусора является нарушением требования пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
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