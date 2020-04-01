Круг контактных лиц ежечасно меняется
Круг контактных лиц с заболевшими коронавирусом в Бурятии составил 956 человек. Однако этот перечень меняется всё время, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- На сегодняшний день в республике зарегистрировано 25 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. Сейчас – как и ранее – в отношении выявленных лиц проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. На сегодня с учётом уже 25 лабораторно подтверждённых случаев круг контактных у нас составил 956 человек. Но ещё раз подчеркну, что этот круг ежечасно меняется, поскольку лабораторные исследования проводятся в постоянном режиме. Нна сегодня уже получено Центром гигиены и эпидемиологии в Бурятии пять положительных случаев на новую коронавирусную инфекцию. Данные исследования подлежат подтверждению, с утра они отправлены в «Вектор» (город Новосибирск) для подтверждения, - рассказала она.
Также Елена Кузьмина отметила, что во всех очагах организовываются дезинфекционные мероприятия, проводится соответствующее наблюдение.
В Бурятии почти тысяча контактных лиц с заболевшими коронавирусом
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