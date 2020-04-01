В случае неоплаты суд мог заменить штраф более строгим наказанием
В Чите судебные приставы взыскали с местного жителя уголовный коррупционный штраф в размере 350 тысяч рублей. Мужчина был осуждён за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Пристав разъяснила должнику процедуру взыскания и предупредила, что в случае неоплаты суд может заменить штраф другим, более строгим видом наказания.
- Через несколько дней после беседы осуждённый добровольно оплатил свой долг в полном объеме. Денежная сумма в размере 350 тысяч рублей была перечислена в федеральный бюджет. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщила в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
Всего с начала года в федеральный бюджет взыскано 4,5 млн. рублей уголовных коррупционных штрафов.
Читинец оплатил 350 тысяч коррупционного штрафа за взятку
Происшествия, Фото:
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