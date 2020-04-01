В Иркутской области за сутки выжгли 450 га травы

Профилактические работы надо провести до начала особого противопожарного режима



В Иркутской области продолжаются работы по выжиганию сухой растительности. За прошедшие сутки профилактические отжиги проведены на площади более 450 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



На 1 апреля проведение профилактических выжиганий сухой растительности запланированы в Слюдянском, Зиминском и Усольском районах, а также в городах Саянске, Зиме, Черемхово, Иркутске, Усолье-Сибирском.



Всего на территории Иркутской области проведены отжиги на площади 1251,41 га. Профилактические работы необходимо провести в максимально короткий срок – до начала действия особого противопожарного режима.



Для контроля пожароопасной обстановки и пресечения нарушений организована работа патрульных групп, в которых задействовано более 150 человек.

