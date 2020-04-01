Вода наблюдается на пяти улицах и девяти придомовых территориях
С 25 марта в Иркутском районе введён режим «Повышенная готовность». Установление устойчивых плюсовых температур воздуха и интенсивное таяние снега привело к образованию обильного водного потока, с которым не справились имеющиеся водоотводные канавы в селе Хомутово.
Сейчас вода наблюдается на пяти улицах и девяти придомовых территориях.
Для откачки воды задействована спецтехника, ведётся подвоз питьевой воды по запросу жителей. На сегодняшний день запланирована отсыпка дамбы песчано-гравийной смесью и откачка талой воды на улице Тверская.
Площадь подтопленной территории уменьшилась, уровень воды стабильно снижается. Угрозы подтопления домов нет.
Мониторинг обстановки ведётся также в Уриковском и Ширяевском муниципальных образованиях. В настоящий момент обстановка стабилизировалась - подтопленных жилых домов нет. Жалоб от населения не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутском районе из-за таяния снега ввели режим повышенной готовности
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