В Иркутском районе из-за таяния снега ввели режим повышенной готовности

Вода наблюдается на пяти улицах и девяти придомовых территориях



С 25 марта в Иркутском районе введён режим «Повышенная готовность». Установление устойчивых плюсовых температур воздуха и интенсивное таяние снега привело к образованию обильного водного потока, с которым не справились имеющиеся водоотводные канавы в селе Хомутово.



Сейчас вода наблюдается на пяти улицах и девяти придомовых территориях.



Для откачки воды задействована спецтехника, ведётся подвоз питьевой воды по запросу жителей. На сегодняшний день запланирована отсыпка дамбы песчано-гравийной смесью и откачка талой воды на улице Тверская.



Площадь подтопленной территории уменьшилась, уровень воды стабильно снижается. Угрозы подтопления домов нет.



Мониторинг обстановки ведётся также в Уриковском и Ширяевском муниципальных образованиях. В настоящий момент обстановка стабилизировалась - подтопленных жилых домов нет. Жалоб от населения не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



