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В Улан-Удэ пенсионера обокрал вышедший из колонии вор

В Улан-Удэ пенсионера обокрал вышедший из колонии вор
Происшествия, 
Мужчина в марте освободился из мест лишения свободы

В Улан-Удэ 30 марта в полицию поступило заявление о краже. Пенсионер сообщил, что около полудня кто-то украл его телефон из кармана куртки в продуктовом магазине на улице Борсоева. Ущерб составил 2 500 рублей.

Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого – 34-летнго ранее судимого горожанина. Он освободился из мест лишения свободы в марте этого года, где отбывал наказание за кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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