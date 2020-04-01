В Улан-Удэ пенсионера обокрал вышедший из колонии вор

Мужчина в марте освободился из мест лишения свободы



В Улан-Удэ 30 марта в полицию поступило заявление о краже. Пенсионер сообщил, что около полудня кто-то украл его телефон из кармана куртки в продуктовом магазине на улице Борсоева. Ущерб составил 2 500 рублей.



Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого – 34-летнго ранее судимого горожанина. Он освободился из мест лишения свободы в марте этого года, где отбывал наказание за кражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



