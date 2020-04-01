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Риски лесных пожаров в апреле повышены на юге Бурятии

Риски лесных пожаров в апреле повышены на юге Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах в 2020 году

Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на территории РФ на апрель - октябрь 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Документ подготовлен на основе долгосрочного погодного прогноза и средних показателей пожарной опасности, полученных от Гидрометцентра России, и данных ФБУ «Авиалесоохрана», накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов, - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в апреле существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в центральной части страны в Смоленской области, юго-западе Воронежской, Орловской и Московской областей, а также на территории Калужской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тульской областей. На юге в зоне риска находится Волгоградская область, в Приволжском округе - Саратовская, Пензенская области, Мордовия, юг Самарской и западная часть Оренбургской областей.

Что касается Сибири и Дальнего Востока, то риски возникновения лесных пожаров в апреле повышены в южных частях Бурятии, Алтайского, Хабаровского, Забайкальского краев, южной и восточной частях Тувы, в Иркутской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

- В списке регионов, которые должны быть готовы к лесным пожарам летом, - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа. Прогноз повышения пожарной опасности в лесах Дальневосточного и Сибирского федерального округов в этот период сохраняется, - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 1 апреля начался пожароопасный сезон в лесах Верхне-Талецкого, Закаменского, Заиграевского, Кяхтинского, Хандагатайского, Хоринского лесничеств. С 3 апреля пожароопасный сезон откроется в лесах Бичурского, Заудинского и Иволгинского лесничеств. С 5 апреля начнётся пожароопасный сезон на территории Мангиртуйского участкового лесничества и Шибертуйского участкового лесничества. Такой приказ подписан руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства Александром Мартыновым 31 марта.
лесные пожары
 
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