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Читинец убил отца своей сожительницы

Читинец убил отца своей сожительницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт произошёл во время застолья

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 31 марта в общежитии посёлка КСК Читы пьяный подозреваемый убил 60-летнего мужчину.

Инцидент произошёл во время застолья. 43-летний мужчина выпивал с отцом своей сожительницы. В ходе возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом 60-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте.

- Следователи задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Произведён осмотр происшествия, в ходе которого изъяты предметы и образцы, представляющие интерес для следствия. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Подозреваемый уже имеет судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и освободился меньше месяца назад.

убийство
 
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