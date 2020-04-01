Конфликт произошёл во время застолья
В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 31 марта в общежитии посёлка КСК Читы пьяный подозреваемый убил 60-летнего мужчину.
Инцидент произошёл во время застолья. 43-летний мужчина выпивал с отцом своей сожительницы. В ходе возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом 60-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте.
- Следователи задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Произведён осмотр происшествия, в ходе которого изъяты предметы и образцы, представляющие интерес для следствия. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Подозреваемый уже имеет судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и освободился меньше месяца назад.
Читинец убил отца своей сожительницы
Происшествия, Фото:
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