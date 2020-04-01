В Улан-Удэ 17-летний парень угнал такси

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Юный угонщик вскрыл автомобиль простым ключом



В Улан-Удэ накануне в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестные угнали автомобиль такси со двора жилого многоквартирного дома по ул. Буйко. Ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали всем наружным нарядам.



В Октябрьском районе у посёлка Комушка росгвардейцы заметили угнанный жёлтый автомобиль. В ходе преследования патруль заблокировал автомобиль и задержал водителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Росгвардейцы задержали 17-летнего подростка, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отделе полиции парень рассказал, что ночью вскрыл автомобиль простым ключом, так как личинка замка была искорежена. Также у подростка был обнаружен сотовый телефон, который находился в розыске как похищенный.



Возбуждено уголовное дело по ч.1ст. 166 УК РФ. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

