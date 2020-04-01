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В Москве умерли ещё пять пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё пять пациентов с коронавирусом
Происшествия, 
У скончавшихся людей были сопутствующие заболевания

В Москве умерли пять пациентов, у которых был подтверждён диагноз коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.

Умершим было от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Известно, что все пациенты имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. «Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего в Москве умерло 16 человек, которым был поставлен диагноз коронавирус. В России, по данным на 31 марта, зафиксировано 2337 случаев заболевания Covid-19. В Бурятии накануне было подтверждено 19 случаев заболевания.

смерть коронавирус
 
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