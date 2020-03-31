В Забайкалье в колонию особого режима пытались доставить наркотики в дезодоранте

Полимерный свёрток с веществом тёмного цвета и специфическим запахом был спрятан в шариковом дезодоранте



Сотрудники ИК-2 в Карымском районе Забайкальского края предотвратили доставку запрещённых предметов. В ходе досмотра посылки, поступившей в колонию на имя осуждённого от уроженки Приморского края, обнаружили запрещённые предметы, спрятанные ухищрённым способом.



Полимерный сверток с веществом тёмного цвета и специфическим запахом был спрятан в шариковом дезодоранте.



- Проводится проверка, так как в данном факте усматривается признак состава преступления, предусмотренного ст.228 Уголовного кодекса РФ. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

