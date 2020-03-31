Преступники забрали из кассы всю выручку и скрылись
На прошлой неделе в дежурную часть полиции Иркутска обратился работник павильона с шаурмой на улице Карла Либкнехта. Мужчина сообщил, что в помещение зашли неизвестные и забрали из кассы всю выручку, после чего скрылись.
Прибывшие на место происшествия оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Изъяли видео с камер видеонаблюдения в объектив которой попали налётчики. Ориентировки с их приметами были переданы наружным нарядам полиции.
Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых за аналогичные противоправные деяния иркутян 24 и 25 лет. В ходе дальнейшей работы сыщики установили их причастность ещё к одному эпизоду. Предварительно, на следующие сутки в одном из кафе, расположенном по улице Советская, они отобрали деньги и два сотовых телефона.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабёж». В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске двое мужчин ограбили павильон с шаурмой
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