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Ангарчанина едва не погубила непотушенная сигарета

Ангарчанина едва не погубила непотушенная сигарета
Происшествия, 
Пожарные эвакуировали восемь человек

Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в 17 микрорайоне города Ангарск, Пожар произошёл в квартире на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения в квартире наблюдалось открытое горение и сильное задымление в подъезде. Звено газодымозащитной службы эвакуировало пять человек, при помощи спасательных устройств спасены три человека, в том числе один ребёнок.

Огнеборцы в квартире обнаружили пострадавшего – 78-летнего мужчину, получившего отравление угарным газом и ожоги. Он был передан врачам скорой медицинской помощи и госпитализирован.

На ликвидацию открытого горения потребовалось менее четырёх минут. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены домашняя мебель, квартира полностью закопчена.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории подчёркивают: тлеющий окурок представляет серьёзную пожарную опасность - его максимальная температура колеблется в пределах 310-420 градусов. Горение от непотушенной сигареты возникает достаточно легко, особенно если она соприкасается, например, с постельными принадлежностями, обивкой дивана, мебелью. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг при благоприятных условиях за несколько минут или несколько часов перерастает в пожар.

Всего в 2019 году по причине неосторожного обращения с огнём при курении в Иркутской области произошло 67 пожаров, с начала 2020 - 41. Это пожары, вызванные курением в постели, либо залетевшими с верхних этажей на балконы соседей тлеющими окурками. Каждый такой пожар повлёк уничтожение имущества граждан, и в большинстве случаев на них есть пострадавшие и даже погибшие.
пожар
 
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