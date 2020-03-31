Она не закрыла дом на замок
Накануне в полицию Кяхты обратилась пенсионерка и сообщила о краже из дома. Преступник проник в частный дом и совершил кражу сотового телефона, фонаря и наручных часов.
Потерпевшая также рассказала, что видела возле своего дома двоих мужчин и дала их подробное описание. Правоохранители приступили к отработке прилегающей территории в поисках подозреваемых.
В ходе розыска росгвардейцы задержали подозреваемых на соседней улице. В ходе личного досмотра у одного из мужчин в кармане куртки были обнаружены похищенные вещи.
Задержанный, 48-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции.
Он рассказал, что проник в дом, воспользовавшись тем, что пожилая женщина просто накинула навесной замок на входную дверь, не заперев её ключом.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии обчистил дом пенсионерки
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