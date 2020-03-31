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31 Марта

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Житель Бурятии обчистил дом пенсионерки

Житель Бурятии обчистил дом пенсионерки
Происшествия, 
Она не закрыла дом на замок

Накануне в полицию Кяхты обратилась пенсионерка и сообщила о краже из дома. Преступник проник в частный дом и совершил кражу сотового телефона, фонаря и наручных часов.

Потерпевшая также рассказала, что видела возле своего дома двоих мужчин и дала их подробное описание. Правоохранители приступили к отработке прилегающей территории в поисках подозреваемых.

В ходе розыска росгвардейцы задержали подозреваемых на соседней улице. В ходе личного досмотра у одного из мужчин в кармане куртки были обнаружены похищенные вещи.

Задержанный, 48-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции.

Он рассказал, что проник в дом, воспользовавшись тем, что пожилая женщина просто накинула навесной замок на входную дверь, не заперев её ключом.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.


кража
 
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