Житель Иркутской области лишился денег, пытаясь сэкономить

Он купил несуществующие детали у мошенников



11 тысяч рублей потеряла семья из Шелехова из-за попытки сэкономить и приобрести автозапчасть в интернет-магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Как пояснил следователю 35-летний глава семейства, он сначала пытался найти в интернете объявление о продаже головки блока цилиндра, так как в магазине её стоимость превышала 40.000 рублей, а затем сам кинул клич о покупке нужной запчасти.



Буквально через двадцать минут автолюбителю позвонил «менеджер» одной из фирм и предложил оформить покупку всего за 11.000. На электронный адрес мужчине скинули договор и реквизиты для перевода денег, а также название транспортной кампании, которая попутно доставит груз в Иркутск из Кургана.



Позвонив перевозчикам, автовладелец узнал, что без подтверждающих документов ему не выдадут товар. После просьбы об отправке накладной продавец отключил телефон и мессенджер, и перестал выходить на связь.



- Покупателя не остановили реквизиты частного лица и удовлетворило объяснение мошенников о том, что «таким образом ЧП уходит от налогов». Однако перед тем, как переводить деньги физическому лицу, надо было проверить наличие сайта ЧП (организации), которая торгует данным товаром, или настаивать на частичной предоплате. Самый действенный метод уберечься от подобного мошенничества – совершать покупки на проверенных сайтах, или по рекомендации знакомых, - советует Ольга Трофимова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.

