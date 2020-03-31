В Иркутске молодая пара украла у пенсионерки кошелёк

Они забрали упавший кошелёк с деньгами и документами



В Иркутске полицейские разыскивают молодого парня и девушку, подозреваемых в краже кошелька у пенсионерки.



26 марта иркутянка покупала продукты в одном из магазинов города. В торговом зале она выронила кошелёк с документами и деньгами. Двое посетителей подобрали его, после чего покинули магазин.



Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



