Они забрали упавший кошелёк с деньгами и документами
В Иркутске полицейские разыскивают молодого парня и девушку, подозреваемых в краже кошелька у пенсионерки.
26 марта иркутянка покупала продукты в одном из магазинов города. В торговом зале она выронила кошелёк с документами и деньгами. Двое посетителей подобрали его, после чего покинули магазин.
Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске молодая пара украла у пенсионерки кошелёк
Происшествия, Фото:
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