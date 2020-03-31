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В Иркутской области перекрыли канал контрабанды леса на 50 миллионов

В Иркутской области перекрыли канал контрабанды леса на 50 миллионов
Происшествия, 
За рубеж экспортировали более 6 тысяч кубометров леса

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по факту контрабанды лесоматериалов. По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций приобретали на территории Иркутской области незаконно добытую древесину.

Они предоставляли в таможенные органы заведомо подложные документы о законности происхождения лесоматериалов, после чего экспортировали груз через Братский таможенный пост.

В общей сложности через таможенную границу совершена контрабанда пиломатериалов объемом более 6 000 кубических метров на сумму более 50 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
контрабанда леса
 
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