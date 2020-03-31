В Иркутске из горящей пятиэтажки спасли 45 человек

Жильцы просили о помощи из окон и балконов



В Иркутске сегодня произошёл пожар в пятиэтажном доме. Восемь единиц техники и 28 человек личного состава были привлечены к его ликвидации.



До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли 30 человек.



- На момент прибытия огнеборцев один из двух подъездов был полностью в дыму – в доме коридорного типа он распространился мгновенно, и жильцы верхних этажей не смогли своевременно покинуть квартиры. Из окон и с балконов они просили о помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены три человека. Пятерым помогли спуститься по ручным пожарным лестницам. Были также задействованы автолестницы и автоколенчатый подъёмник - с верхних этажей сняли семь человек.



Ликвидировали открытое горение, происходившее в тамбуре на первом этаже. В результате пожара повреждены мебель и домашние вещи на площади 13 квадратных метров. Предварительная причина пожара и виновное лицо устанавливаются, уточнили в ведомстве.







