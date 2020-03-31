 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Марта

30 Марта

Популярное

В Иркутске из горящей пятиэтажки спасли 45 человек

В Иркутске из горящей пятиэтажки спасли 45 человек
Происшествия, 
Жильцы просили о помощи из окон и балконов

В Иркутске сегодня произошёл пожар в пятиэтажном доме. Восемь единиц техники и 28 человек личного состава были привлечены к его ликвидации.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли 30 человек.

- На момент прибытия огнеборцев один из двух подъездов был полностью в дыму – в доме коридорного типа он распространился мгновенно, и жильцы верхних этажей не смогли своевременно покинуть квартиры. Из окон и с балконов они просили о помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены три человека. Пятерым помогли спуститься по ручным пожарным лестницам. Были также задействованы автолестницы и автоколенчатый подъёмник - с верхних этажей сняли семь человек.

Ликвидировали открытое горение, происходившее в тамбуре на первом этаже. В результате пожара повреждены мебель и домашние вещи на площади 13 квадратных метров. Предварительная причина пожара и виновное лицо устанавливаются, уточнили в ведомстве.



пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске молодая пара украла у пенсионерки кошелёк
В Иркутске молодая пара украла у пенсионерки кошелёк
Происшествия, 31.03.2020
Они забрали упавший кошелёк с деньгами и документами
В Иркутской области перекрыли канал контрабанды леса на 50 миллионов
В Иркутской области перекрыли канал контрабанды леса на 50 миллионов
Происшествия, 31.03.2020
За рубеж экспортировали более 6 тысяч кубометров леса
В Иркутске из горящей пятиэтажки спасли 45 человек
В Иркутске из горящей пятиэтажки спасли 45 человек
Происшествия, 31.03.2020
Жильцы просили о помощи из окон и балконов
Работница кафе в Улан-Удэ обокрала коллегу
Работница кафе в Улан-Удэ обокрала коллегу
Происшествия, 31.03.2020
Она  украла деньги и украшения
В Забайкалье из-за брошенного окурка сгорела сухая трава
В Забайкалье из-за брошенного окурка сгорела сухая трава
Происшествия, 31.03.2020
Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей
В Улан-Удэ обокрали тюменцев, которые как дома не закрывали дверь
В Улан-Удэ обокрали тюменцев, которые как дома не закрывали дверь
Происшествия, 31.03.2020
Тюменцы в командировке никак не ожидали, что в Улан-Удэ надо запираться на замки
Житель Бурятии обокрал соседа
Житель Бурятии обокрал соседа
Происшествия, 31.03.2020
Он украл из ограды металлические изделия
В Бурятии лесники окружили и задержали «чёрных» лесорубов
В Бурятии лесники окружили и задержали «чёрных» лесорубов
Происшествия, 31.03.2020
Они успели спилить пять кубометров древесины
В России коронавирус диагностирован у 1836 человек
В России коронавирус диагностирован у 1836 человек
Происшествия, 31.03.2020
За последние сутки в России официально подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19
В Улан-Удэ поймали карманника
В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия, 31.03.2020
Задержанному вменяются кражи в трамвае и в банке. ВИДЕО
Ангарчанин оформил кредит и перевёл деньги мошенникам
Ангарчанин оформил кредит и перевёл деньги мошенникам
Происшествия, 31.03.2020
Мошенники представились сотрудниками банка
Жительница Бурятии украла с карты подруги 13 тысяч
Жительница Бурятии украла с карты подруги 13 тысяч
Происшествия, 31.03.2020
Она воспользовалась «Мобильным банком»
В Иркутской области выявили 48 нарушителей режима самоизоляция
В Иркутской области выявили 48 нарушителей режима самоизоляция
Происшествия, 31.03.2020
Полиция продолжает проверять людей, находящихся на самоизоляции

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^