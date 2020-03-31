Работница кафе в Улан-Удэ обокрала коллегу

Она украла деньги и украшения



28 марта в полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 55-летняя работница кафе. Женщина пояснила сотрудникам, что из её сумки, которая находилась в гардеробе заведения, украли деньги, наручные часы, золотые и серебряные ювелирные изделия. Ущерб составил более 32 тысяч рублей.



Установлено, что у женщины произошёл конфликт с 19-летней работницей кафе, после чего последняя украла её имущество. Девушка проживает в Иволгинском районе, ранее не судима.



Часть украденного изъята сотрудниками полиции.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



