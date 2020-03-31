Она украла деньги и украшения
28 марта в полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 55-летняя работница кафе. Женщина пояснила сотрудникам, что из её сумки, которая находилась в гардеробе заведения, украли деньги, наручные часы, золотые и серебряные ювелирные изделия. Ущерб составил более 32 тысяч рублей.
Установлено, что у женщины произошёл конфликт с 19-летней работницей кафе, после чего последняя украла её имущество. Девушка проживает в Иволгинском районе, ранее не судима.
Часть украденного изъята сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Работница кафе в Улан-Удэ обокрала коллегу
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