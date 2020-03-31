Он украл из ограды металлические изделия
27 марта в полицию Кабанского района обратилась 77-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что у её родственника, проживающего по соседству, похитили из ограды дома две металлические бочки, чугунную плиту, металлические изделия и печное литьё из бани. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.
По горячим следам участковый задержал подозреваемого - ранее судимого за грабёж 31-летнего соседа пенсионерки.
- Похищенное частично изъято у злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Следствие продолжается, - пояснили в МВД России по Бурятии.
Житель Бурятии обокрал соседа
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