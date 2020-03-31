Житель Бурятии обокрал соседа

Он украл из ограды металлические изделия



27 марта в полицию Кабанского района обратилась 77-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что у её родственника, проживающего по соседству, похитили из ограды дома две металлические бочки, чугунную плиту, металлические изделия и печное литьё из бани. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.



По горячим следам участковый задержал подозреваемого - ранее судимого за грабёж 31-летнего соседа пенсионерки.



- Похищенное частично изъято у злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Следствие продолжается, - пояснили в МВД России по Бурятии.



