В Бурятии лесники окружили и задержали «чёрных» лесорубов

Они успели спилить пять кубометров древесины



Во время рейдового патрулирования в лесах Селенгинского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы.



Зная, что в данной местности нет лесозаготовителей, лесники поняли, что тут работает «чёрный» лесоруб. Подойдя ближе, они увидели двух вальщиков, которые заготавливали древесину. Лесные инспекторы окружили мужчин и задержали их с поличным.



Нарушителями оказались жители Джидинского района. Мужчины успели заготовить около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 79 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ-469» и бензопила были изъяты.



Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



