Они успели спилить пять кубометров древесины
Во время рейдового патрулирования в лесах Селенгинского района Бурятии лесники услышали звук бензопилы.
Зная, что в данной местности нет лесозаготовителей, лесники поняли, что тут работает «чёрный» лесоруб. Подойдя ближе, они увидели двух вальщиков, которые заготавливали древесину. Лесные инспекторы окружили мужчин и задержали их с поличным.
Нарушителями оказались жители Джидинского района. Мужчины успели заготовить около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 79 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ-469» и бензопила были изъяты.
Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
В Бурятии лесники окружили и задержали «чёрных» лесорубов
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