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В России коронавирус диагностирован у 1836 человек

В России коронавирус диагностирован у 1836 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За последние сутки в России официально подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19

В Москве за сутки зарегистрировано 212 новых случаев (+15). Среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 17 детей.

Общее число заболевших —1836.

Выздоровели 66 человек, скончались 9.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 19 человек
коронавирус оставайтесь_дома
 
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