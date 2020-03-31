За последние сутки в России официально подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19
В Москве за сутки зарегистрировано 212 новых случаев (+15). Среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 17 детей.
Общее число заболевших —1836.
Выздоровели 66 человек, скончались 9.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 19 человек.
В России коронавирус диагностирован у 1836 человек
Происшествия, Фото:
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