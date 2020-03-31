Улан-удэнец украл куртку из спортивного магазина

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Пропажу заметили во время ревизии



21 марта в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже из магазина спортивных товаров в торговом центре. Сотрудник торговой точки сообщил, что в феврале неизвестный украл мужскую куртку стоимостью более шести тысяч рублей. Факт кражи был выявлен в ходе очередной ревизии.



В результате расследования оперативники задержали 21-летнего жителя Улан-Удэ. Молодой человек не работает, ранее не судим.



- Украл куртку весеннюю. Ранее судим, украл телефон сенсорный, - рассказал на допросе задержанный.



Куртку он уже продал.



Возбуждено уголовное дело о краже. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

