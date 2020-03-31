Пропажу заметили во время ревизии
21 марта в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже из магазина спортивных товаров в торговом центре. Сотрудник торговой точки сообщил, что в феврале неизвестный украл мужскую куртку стоимостью более шести тысяч рублей. Факт кражи был выявлен в ходе очередной ревизии.
В результате расследования оперативники задержали 21-летнего жителя Улан-Удэ. Молодой человек не работает, ранее не судим.
- Украл куртку весеннюю. Ранее судим, украл телефон сенсорный, - рассказал на допросе задержанный.
Куртку он уже продал.
Возбуждено уголовное дело о краже. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл куртку из спортивного магазина
Происшествия, Фото:
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