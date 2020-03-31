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В Улан-Удэ поймали карманника

В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанному вменяются кражи в трамвае и в банке. ВИДЕО

В Улан-Удэ оперативники задержали 32-летнего мужчину по подозрению в карманных кражах, совершённых в марте в Октябрьском районе. Задержанный не работает, ранее судим за имущественные преступления.

По версии следствия, 17 марта мужчина украл в трамвае у 35-летнего горожанина из кармана куртки сотовый телефон.

25 марта, по данным полиции, в банке на проспекте Строителей мужчина вытащил кошелёк у 69-летней пенсионерки. В кошельке находились банковские карты и деньги.

- 13 тысяч 500 рублей там было и мелочь. Деньги истратил на продукты. А телефон продал неизвестным лицам, - рассказал задержанный на допросе. 



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
кража
 
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