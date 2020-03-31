В Улан-Удэ поймали карманника









Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



В Улан-Удэ оперативники задержали 32-летнего мужчину по подозрению в карманных кражах, совершённых в марте в Октябрьском районе. Задержанный не работает, ранее судим за имущественные преступления.По версии следствия, 17 марта мужчина украл в трамвае у 35-летнего горожанина из кармана куртки сотовый телефон.25 марта, по данным полиции, в банке на проспекте Строителей мужчина вытащил кошелёк у 69-летней пенсионерки. В кошельке находились банковские карты и деньги.- 13 тысяч 500 рублей там было и мелочь. Деньги истратил на продукты. А телефон продал неизвестным лицам, - рассказал задержанный на допросе.