В Улан-Удэ поймали карманника

Задержанному вменяются кражи в трамвае и в банке. ВИДЕО
В Улан-Удэ оперативники задержали 32-летнего мужчину по подозрению в карманных кражах, совершённых в марте в Октябрьском районе. Задержанный не работает, ранее судим за имущественные преступления.
По версии следствия, 17 марта мужчина украл в трамвае у 35-летнего горожанина из кармана куртки сотовый телефон.
25 марта, по данным полиции, в банке на проспекте Строителей мужчина вытащил кошелёк у 69-летней пенсионерки. В кошельке находились банковские карты и деньги.
- 13 тысяч 500 рублей там было и мелочь. Деньги истратил на продукты. А телефон продал неизвестным лицам, - рассказал задержанный на допросе.
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Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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