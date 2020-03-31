Жительница Бурятии украла с карты подруги 13 тысяч

Она воспользовалась «Мобильным банком»



17 февраля Северобайкальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении воровки.



Жительница Бурятии, воспользовавшись сотовым телефоном приятельницы, с помощью подключенного к нему «мобильного банка» сделала несколько операций по переводу средств с её банковской карты на карты своих знакомых. Последние не знали о её преступных намерениях.



В результате со счёта банковской карты были украдены 13 600 рублей.



- С учётом собранных доказательств суд счёл вину женщины доказанной и квалифицировал действия подсудимой по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщили в пресс-службе суда.



Суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

