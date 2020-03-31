Полиция продолжает проверять людей, находящихся на самоизоляции
В Иркутской области полиция продолжает контроль соблюдения режима самоизоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В настоящее время сотрудники ОВД проверили 4800 человек. Выявлено 28 фактов нарушения условий самоизоляции.
Материалы переданы в органы Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.
- Граждане, располагающие информацией о возможном нарушении карантина, могут в любое время сообщить об этом по телефону горячей линии в Иркутске 8 (3952) 39-99-99 или 88002000112, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Полиция также напоминает – за нарушение временно введённых ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность.
Мероприятия в отношении конкретного человека, находящегося на карантине, будут завершены по истечению 14 дней с момента возвращения из-за рубежа и отсутствия у него симптомов заболевания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области три подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
В Иркутской области выявили 48 нарушителей режима самоизоляция
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