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Георгия Кушиташвили отпустили из СИЗО

Георгия Кушиташвили отпустили из СИЗО
Происшествия, 
Причина решения, возможно, в коронавирусе

Боксёру из Бурятии, уроженцу Бичуры Георгию Кушиташвили, арестованному за хранение наркотиков и оказание сопротивления росгвардейцам при задержании, изменили меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Суд решил отпустить спортсмена из СИЗО, где он находился с февраля, под домашний арест. Срок установлен до 1 мая.

Возможно, дело в пандемии коронавируса, которая продолжает влиять на все сферы жизни общества, отмечает «Газета.Ру». Известно, что в настоящее время в некоторых странах выпускают из тюрем заключенных, совершивших мелкие преступления, чтобы не держать большое количество людей в одном месте и не способствовать распространению среди них инфекции. Более того, из-за пандемии во многих колониях были сокращены или запрещены встречи с родными и адвокатами, что спровоцировало бунты в местах заключения по всему миру. К примеру, в Германии решили выпустить тех, чей срок заключения не превышает 18 месяцев, и тех, кто должен был освободиться до июля 2020 года, что составило около 1 тысячи.

«Вероятно, Кушиташвили тоже мог попасть под такую политику, однако его адвокат Дегтерев уверен, что дело не в этом. По его мнению, суд на этот раз учел данные о личности спортсмена», - отмечает «Газета.Ру».

Как сообщал «Байкал-Daily», двукратного чемпиона России, который являлся одним из главных кандидатов на поездку в Токио на летние Олимпийские игры, задержали сотрудники Росгвардии ночью 2 февраля. Вместе с другом-боксёром Георгий зашёл в дом на Фрунзенской набережной, чтобы, по версии следствия, забрать наркотики из закладки. Во время задержания Кушиташвили оказал сопротивление, у одного из росгвардейцев оказался разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Адвокат спортсмена, правда, представлял версию того, как росгвардеец мог нанести себе травму.

В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

После анализы показали то, что Георгий был под воздействием наркотиков. Не дожидаясь решения суда, федерация бокса России пожизненно исключила спортсмена из национальной сборной. 

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