В России выявили 302 новых случая коронавируса

Скончались ещё два пациента



За сутки в России выявлено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего их 1836 в 71 регионе.



Первые случаи заболевания COVID-19 отмечены во Владимирской, Вологодской областях, в Калмыкии, Марий Эл и Алтайском крае.



Выздоровели за последние сутки два человека: один в Калининградской и один в Мурманской областях. За весь период в России выздоровели 66 человек.



За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек.



Напомним, в Бурятии число больных за сутки выросло на пять человек, достигнув 13 пациентов.

