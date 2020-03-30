Скончались ещё два пациента
За сутки в России выявлено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего их 1836 в 71 регионе.
Первые случаи заболевания COVID-19 отмечены во Владимирской, Вологодской областях, в Калмыкии, Марий Эл и Алтайском крае.
Выздоровели за последние сутки два человека: один в Калининградской и один в Мурманской областях. За весь период в России выздоровели 66 человек.
За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек.
Напомним, в Бурятии число больных за сутки выросло на пять человек, достигнув 13 пациентов.
В России выявили 302 новых случая коронавируса
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