Житель Бурятии получил год условно за кражи еды и алкоголя в Чите

Кражи мужчина совершал осенью 2019 года в супермаркетах



Черновский районный суд Читы приговорил безработного жителя Бурятии к 1 году условно за кражи еды и алкоголя из супермаркетов столицы Забайкалья. Ранее за подобное он уже привлекался к административной ответственности. Об этом ZabNews сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Кражи мужчина совершал осенью 2019 года в супермаркетах Черновского района. Украсть он пытался алкоголь и продукты стоимостью от 26 до 453 рублей. Стоит отметить, что каждый подобный визит обвиняемого в торговые точки пресекался охранниками.



