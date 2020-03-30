Кражи мужчина совершал осенью 2019 года в супермаркетах
Черновский районный суд Читы приговорил безработного жителя Бурятии к 1 году условно за кражи еды и алкоголя из супермаркетов столицы Забайкалья. Ранее за подобное он уже привлекался к административной ответственности. Об этом ZabNews сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Кражи мужчина совершал осенью 2019 года в супермаркетах Черновского района. Украсть он пытался алкоголь и продукты стоимостью от 26 до 453 рублей. Стоит отметить, что каждый подобный визит обвиняемого в торговые точки пресекался охранниками.
Житель Бурятии получил год условно за кражи еды и алкоголя в Чите
Происшествия, Фото:
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