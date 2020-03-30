В Иркутской области предотвратили поставку контрафактных сигарет

Грузовая машина везла продукцию из Новосибирской области



Накануне днём на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки «DAF-XF». Согласно представленным накладным, он следовал из Новосибирской области в Читу.



Полицейские проверили грузовой автомобиль. В полуприцепе находилось шесть картонных коробок, вскрыв которые, инспекторы обнаружили около трёх тысяч пачек табачных изделий с признаками подделки специальных марок.



Соответствующие документы на провозимый товар отсутствовали, в связи с чем, он был изъят сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия.



Образцы табака направлены на исследование. Сумма ущерба устанавливается.



В отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».



В настоящее время полицейские принимают меры по установлению организаторов поставки поддельных табачных изделий и их конечного получателя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



