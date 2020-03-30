В Забайкалье выявили 37 поджигателей леса

За неделю в регионе произошло 42 лесных пожара



В Забайкальском крае зампред правительства Андрей Гурулёв на оперативном совещании назвал лесопожарную обстановку на территории региона напряженной. По его словам, действует пять пожаров, три из которых локализованы.



Кроме того, в Забайкалье выявлено 37 поджигателей леса, составлены протоколы, сообщили в пресс-службе правительства края.



- С начала года мы зафиксировали 65 пожаров, 42 из них за последнюю неделю. Горимыми районами являются Читинский, Улётовский и Карымский, локально пошли пожары в Тунгокоченском, Дульдургинском районах. Основная причина пожаров – поджёг, - заявил Андрей Гурулёв.







