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В Забайкалье выявили 37 поджигателей леса

В Забайкалье выявили 37 поджигателей леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю в регионе произошло 42 лесных пожара

В Забайкальском крае зампред правительства Андрей Гурулёв на оперативном совещании назвал лесопожарную обстановку на территории региона напряженной. По его словам, действует пять пожаров, три из которых локализованы.

Кроме того, в Забайкалье выявлено 37 поджигателей леса, составлены протоколы, сообщили в пресс-службе правительства края.

- С начала года мы зафиксировали 65 пожаров, 42 из них за последнюю неделю. Горимыми районами являются Читинский, Улётовский и Карымский, локально пошли пожары в Тунгокоченском, Дульдургинском районах. Основная причина пожаров – поджёг, - заявил Андрей Гурулёв.



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