В пути угонщик уснул
21 марта с заявлением об угоне автомобиля из гаража в полицию Заиграевского района обратился 65-летний житель села Татарский Ключ. Ущерб составил 400 тысяч рублей.
Хозяину машины с ремонтом авто часто помогал 34-летний сельчанин. Накануне вечером он распивал спиртные напитки в гараже и решил остаться там переночевать.
Ночью молодой человек угнал автомашину и направился в Улан-Удэ. Однако по пути он уснул в автомобиле, съехав на просёлочную дорогу. После, выспавшись, мужчина доехал до заброшенного моста и там сутки распивал спиртные напитки.
Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят, возвращён владельцу. Проводится дознание, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии сельчанин угнал машину ради поездки в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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