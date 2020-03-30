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В Бурятии разбойники с ножом совершили налёт на магазин

В Бурятии разбойники с ножом совершили налёт на магазин
Происшествия, 
Преступники забрали деньги и блок жевательной резинки. ВИДЕО

Ночью 27 марта в дежурную часть полиции обратилась директор магазина в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Женщина сообщила, о том, что двое неизвестных в масках зашли в магазин и под угрозой применения ножа забрали 12 тысяч рублей из кассы и блок жевательной резинки.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 30 и 31-летних жителей села Таловка. мужчины неоднократно судимы за разбои и грабежи.

Часть денег приятели потратили на покупку алкоголя.

- Куда дели деньги? – спросили одного из них на допросе.

- Пропили, - ответил задержанный.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
разбой
 
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