В Бурятии разбойники с ножом совершили налёт на магазин









Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ночью 27 марта в дежурную часть полиции обратилась директор магазина в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Женщина сообщила, о том, что двое неизвестных в масках зашли в магазин и под угрозой применения ножа забрали 12 тысяч рублей из кассы и блок жевательной резинки.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 30 и 31-летних жителей села Таловка. мужчины неоднократно судимы за разбои и грабежи.Часть денег приятели потратили на покупку алкоголя.- Куда дели деньги? – спросили одного из них на допросе.- Пропили, - ответил задержанный.