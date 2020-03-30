Потерпевший без помощи пролежал больше суток и скончался
В Бурятии коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт 50-летнему мужчине, который был признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и не заслуживающем снисхождения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Мужчина проживал в городе Закаменск, где местные жители прозвали его «Сатана» за многократные преступления и судимости.
20 мая прошлого года к нему в гости пришёл знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Однако во время застолья между мужчинами из-за спора на тюремные темы произошла ссора. Хозяин дома схватил топор и нанес им множество ударов по голове и телу собутыльника.
Потерпевший сам покинул место происшествия, дошёл до дома приятеля, где без помощи пролежал больше суток и в ночь на 22 мая скончался.
Приговором суда убийце на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В Бурятии «Сатана» убил собутыльника
Происшествия, Фото:
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