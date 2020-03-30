Она была инвалидом и не могла самостоятельно за собой ухаживать
34-летний житель Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть тёти.
Мужчина осенью 2018 года, находясь в доме в посёлке Култук, нанёс своей тёте не менее восьми ударов твёрдым предметом по голове. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась.
Мужчина на протяжении длительного времени избивал пожилую женщину в связи с тем, что она не могла самостоятельно за собой ухаживать, имела инвалидность.
Приговором Слюдянского районного суда мужчина признан виновным. Он приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Житель Иркутской области насмерть забил беспомощную тётю
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