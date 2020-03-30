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В Чите задержали мужчину, устроившего пал травы

В Чите задержали мужчину, устроившего пал травы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина бросил спичку на землю и не заметил, как загорелась растительность

В Чите благодаря бдительной гражданке полицейские оперативно установили виновника степного пала.  

В минувшую субботу утром в полицию позвонила женщина и сообщила, что в районе Окружного проезда на КСК горит сухая трава. Более того, местная жительница рассказала, что заметила мужчину, который шёл от места возгорания с сигаретой в руках. 

На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали мужчину, подходящего под описание очевидицы. Им оказался 55-летний местный житель.

В ходе работы с доставленным в отдел полиции гражданином было установлено, что он по пути следования по просёлочной дороге подкурил сигарету и бросил на обочину непотушенную спичку. При этом мужчина даже не заметил, что от его действий загорелась сухая трава.

- На виновника степного пала сотрудниками госпожнадзора составлен административный протокол по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». За данное правонарушение предусмотрен штраф от 2000 до 3000 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
палы полиция
 
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